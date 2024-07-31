Somali’de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu
MSB, Somali’de 30 Temmuz’da kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Seydi Ünlü'nün şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Somali’de 30 Temmuz’da kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Seydi Ünlü’nün, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.
MSB’den yapılan açıklamda, “Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nda (STGK) görevli kahraman silah arkadaşımız Dz.Elk.Uzm.Çvş. Seydi Ünlü 30 Temmuz 2024 tarihinde kalp krizi geçirmiş, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri yer aldı.
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