MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 23:56
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu!
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