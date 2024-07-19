MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Yunan şarkıcıdan skandal ifadeler!
- Kızıyla Saray'a çıktı
- Listede Erdoğan ve İmamoğlu farkı!
- Emeklilik sistemi sil baştan mı?
- Küresel kesinti sistemleri durdurdu
- Başkanın yakın koruması intihar etti
- Metin Akpınar'ın kızından açıklama: 'Dava açacağım'
- Bankalar, havayolu şirketleri ve medya hizmet dışı kaldı
- Timur Cihantimur'a cezaevinde saldırı!
- Kuzey Kıbrıs'ta Erdoğan'a açık çağrı