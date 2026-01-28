Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sömestr tatili (15 tatil) uzatıldı mı? Sömestr tatili ne zaman bitecek?

Sömestr tatili (15 tatil) uzatıldı mı? Sömestr tatili ne zaman bitecek?

28.01.2026 10:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sömestr tatili (15 tatil) uzatıldı mı? Sömestr tatili ne zaman bitecek?

Milyonlarca öğrenci ve veli, yarıyıl tatilinin tadını çıkarırken bir yandan da ders zilinin ne zaman çalacağını ve tatilin uzayıp uzamayacağını merak ediyor. Peki, Sömestr tatili (15 tatil) uzatıldı mı? Sömestr tatili ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda yarıyıl tatili süreci devam ederken, okulların açılış tarihine ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. Peki, Sömestr tatili (15 tatil) uzatıldı mı? Sömestr tatili ne zaman bitecek?

SÖMESTR TATİLİ UZATILDI MI?

Son dönemde sosyal medya platformlarında hızla yayılan "Okullar 20 Şubat'a kadar tatil edildi" şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden gelen bilgiler doğrultusunda, yarıyıl tatilinin uzatılmasına dair alınmış resmi bir karar bulunmuyor.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR, OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü dağıtılan karnelerle sona ermişti. Takvime göre okullarda ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü açılıyor.

İlgili Konular: #MEB #sömestr #okullar ne zaman açılacak