Sömestr tatili bir aya uzatıldı mı? Açıklama geldi
Yarıyıl tatilinin ilk gününde ortaya atılan “15 günlük tatil 1 aya uzatıldı” iddialarına yanıt geldi.
2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13 Kasım-17 Kasım 2023’te yapan öğrenciler, 19 Ocak’ta birinci dönem karnelerini aldı. İki haftalık tatil, resmi olarak 22 Ocak’ta başladı.
Henüz tatilin ilk gününde bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında “15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı” ifadeleri yer aldı.
‘Yarıyıl tatili uzatıldı mı?’ sorusuna Dezenformasyonla Mücadele Merkez’i yanıt verdi.
Sosyal medyadan yapılan paylaşımda sömestr tatilinin uzatıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) January 22, 2024
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir… pic.twitter.com/rLFE6gI2VL
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