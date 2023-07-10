Son 24 saatte 523 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul’da dün il genelinde kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimlerde 523 yabancı yakalandı. Atlı polis timlerinin de yer aldığı uygulama çerçevesinde 16 teknede yapılan incelemelerde 810 kişinin kimlik ve pasaport kontrolleri gerçekleştirildi.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2023 - 13:01
Son 24 saatte 523 kaçak göçmen yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklığıyla kent genelindeki park ve bahçeler ile sahil kıyılarında kaçak göçmenlere karşı denetim yapıldı. 

Atlı polis timlerinin de yer aldığı çalışmalarda 523 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkeye illegal yollarla giriş yapan kaçak göçmenler, polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


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