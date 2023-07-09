İstanbul'da 511 kaçak göçmen daha yakalandı

İstanbul genelinde yapılan çalışmada 511 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler adli işlemlerin ardından, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 10:36
İstanbul'da 511 kaçak göçmen daha yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla İstanbul genelinde, kaçak göçmenlere yönelik çalışma yapıldı. 

8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen denetimlerde toplam 511 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler adli işlemlerin ardından, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 


İstanbul kaçak göçmen polis

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