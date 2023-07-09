İstanbul'da 511 kaçak göçmen daha yakalandı
İstanbul genelinde yapılan çalışmada 511 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler adli işlemlerin ardından, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla İstanbul genelinde, kaçak göçmenlere yönelik çalışma yapıldı.
8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen denetimlerde toplam 511 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler adli işlemlerin ardından, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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