Son anket sonuçları Erdoğan'ı üzecek... Ekonomiye de yeniden adaylığa da bakış olumsuz!

Yayınlanma: 28.01.2025 - 10:22

Güncelleme: 28.01.2025 - 10:25

AREA Araştırma, "Ocak 2025 - Türkiye Siyasi Gündem Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı.

22-24 Ocak 2025 tarihleri arasında 26 ilde 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 22 kişi ile yapılan ankette yurttaşlara, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni başarılı bulup bulmadıkları', 'CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar' ve 'iktidarın ekonomi politikaları' gibi çok sayıda soru yöneltildi.

Ankette yöneltilen sorular ve verilen yanıtlar şu şekilde:

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ BAŞARILI BULUNMUYOR

"'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni başarılı buluyor musunuz?" sorusuna yurttaşların yanıtı 'olumsuz' oldu. Sistemi “Başarılı” bulanların oranı yüzde 36,2, “başarısız” bulanların oranı ise yüzde 60,1 olurken fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 3,7.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI

Yurttaşlar “Anayasa'da bulunan 'yalnızca 2 dönem cumhurbaşkanı seçilme kuralı' Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için değiştirilmeli midir?" sorusuna ise, yüzde 65,3 ile 'hayır' yanıtı verdi. Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesi için Anayasanın değiştirilmesi gerektiğini belirtenlerin oranı yüzde 29,7, Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 5,0 oldu.

ERDOĞAN İLE İLGİLİ OLUMSUZ GÖRÜŞ

Yurttaşların "Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili genel olarak kanaatiniz nedir?" sorusuna verdikleri yanıt da dikkat çekti. Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili genel olarak kanaati “olumlu” olanların oranı yüzde 42,2, “olumsuz” olanların oranı yüzde 54,6 iken fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 3,2 oldu.

HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKALARI BAŞARISIZ

"Hükümetin ekonomi politikasını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna yurttaşların “Başarılı” bulanların oranı yüzde 24,3, “başarısız” bulanların oranı yüzde 73,6 olarak belirtildi. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 2,1.

OPERASYONLARIN HEDEFİ İMAMOĞLU

"Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyonla ilgili kanaatiniz nedir?" sorusuna ise “yolsuzluk soruşturmasıdır” diyen yurttaşların oranı yüzde 30,7, “Siyasi davadır, asıl hedef Ekrem İmamoğlu’dur” diyenlerin oranı yüzde 46,6’dır. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 22,7 olarak aktarıldı.

DEM PARTİ'NİN ÖCALAN GÖRÜŞMESİ

Ankette yurttaşların yüzde 67,1'i DEM Parti'nin İmralı'da Öcalan ile görüşmesine 'olumsuz' karşıladığını belirtti. DEM Parti heyetinin İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüşmesini “olumlu” karşılayanların oranı yüzde 26,9, “olumsuz” karşılayanların oranı yüzde 67,1. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 6,0 oldu.

BAHÇELİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER DE OLUMSUZ

Ankette, "Devlet Bahçeli ile ilgili genel olarak kanaatiniz nedir?" sorusuna ise “olumlu” diyenlerin oranının yüzde 29,1, “olumsuz” diyenlerin oranının yüzde 65,8, fikir belirtmeyenlerin oranının ise yüzde 5,1 olduğu görüldü.

AKP VE CHP ARASINDAKİ FARK ÇOK AZ!

Araştırmadaki seçim anketinde katılımcılara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu da yöneltildi.

"Toplam seçmen üzerinden dağılım" yapıldığında AKP yüzde 22.9 puan ile ilk sırada, CHP yüzde 22.7 puan ile ikinci sırada yer aldı.

MHP'nin puanı yüzde 7.4, DEM Parti'nin yüzde 6.3, Zafer Partisi'nin yüzde 5.9, İYİ Parti'nin yüzde 5.5, Yeniden Refah Partisi'nin yüzde 2.5 puana ulaştığı görüldü.

"Geçerli oylar üzerinden dağılım" yapıldığında ise, AKP'nin puanı yüzde 29.3, CHP'nin puanı ise yüzde 29.1 oldu.

Diğer partilerin oyu şu şekilde:

MHP: Yüzde 9.5

DEM Parti: Yüzde 8.1

Zafer Partisi: Yüzde 7.6

İYİ Parti: Yüzde 7

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.2