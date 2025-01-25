Özgür Özel'den 'anket' açıklaması: 'Tayyip Bey’in yaptırdığında daha yüksek çıktı'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 15:15

Güncelleme: 25.01.2025 - 15:35

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İzmir İl Başkanlığı’nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Özel, adalet arayışındaki aksaklıklara, kamu kurumları arasındaki sorumluluk paylaşımı tartışmalarına ve siyasi baskılara dikkat çekti.

"TÜM TEDİRGİNLİKLER TAYYİP BEY’İN YAPTIRDIĞI ANKETTEN”

Belediye başkanları toplantısından önce basın açıklamasI yapan Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir anket yaptırdığını belirterek, şunları söyledi:

“Tüm ilçe belediyelerimizin ve büyükşehir belediyemizin yaptığı çalışmalarla ilgili kapsamlı değerlendirme raporunu, halktaki karşılığını, daha fazla neler yapılabileceğini konuşacağımız değerlendirme toplantımız var. Türkiye’de çok acılı bir gündemin içindeyiz, ama hemen öncesinde Erdoğan’ın talimatlarıyla, siyaset yargı acizi altındadır. Devam eden soruşturmalar ve tüm adımlarla Türkiye gerçek gündeminden uzaklaştırılmak, suni gündemle korku ve gerginlik iklimi oluşturulmak isteniyor.

Biz bu iklime teslim olmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Saray düzeni ise, bunda fayda görüyor. Türkiye’nin gerçek sorunlarını konuşmak yerine bu konuların ilerlemesini faydalı buluyorlar. 31 Mart seçimlerinden sonra ‘CHP büyük başarı kazandı ama yönetemez, bu da CHP’nin ayağına dolanır, CHP’nin iktidarı aksar’ dediler. Biz ise, bu belediyelerin CHP’nin iktidarının anahtarı olduğunu söylemiştik. Biz belediyelerimizin memnuniyet ölçümünü yaptırdık yüzde 58 çıktı, Tayyip Bey’in yaptırdığı ankette ise yüzde 61 ölçtürmüş. Tüm gerginlikleri bundan.”

"İZMİR SEÇTİĞİNİN ARKASINDA DURUYOR"

İzmir’de de belediyenin yaklaşık 2 milyara lirasına el konulduğunu hatırlatan Özel, "Burada hizmeti aksatmak, belediye başkanlarıyla çalışanları karşı karşıya getirmek, halkı mağdur ederek rakibine çelme çakma muamelesini görüyoruz. İzmir’de belediye başkanlarımızın ortaya koyduğu vizyon ve çalışmalar takdir görüyor. İzmir iktidarın çabalarına rağmen seçtiğinin arkasında duruyor" diye konuştu.

“BAKAN, KENDİSİ DIŞINDA HERKESİ SUÇLUYOR”

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına dair de konuşan CHP lideri, şunları söyledi:

"Bolu’daki facia olduğunda tüm programları iptal edip gittim. 2025 yılında böyle bir facianın, 78 kayıp sayısının kabulü, mazereti olamaz. Sorumlular en ağır cezaya çarptırılmalı. Biz önümüzdeki hafta Meclis'e araştırma kurulu kurulmasını getireceğiz. Bir ilde Bolu Belediyesi sınırları içinde bir otel var, orada keşke denetleme yapsaydı, keşke gitseydi, keşke bildirseydi… Bir yerlerde bir şeylerin aksadığı kesin, orasının belediye olmadığı da bilirkişi raporuyla sabit. Dağın başında bir oteli, itfaiyeye 40 dakika mesafede nasıl bırakabiliriz. 'İl Özel İdaresi sorumlu' diyor Bakan, il özel idaresi de size bağlı. Bakan, kendisi dışında herkesi suçluyor, sırf kendini kurtarmak için. Böyle belirsizlik olmaz."

"ADALET, BAKAN'IN DEĞİL MİLLETİN MALIDIR"

Özel, özellikle bir bilirkişi raporunun 'korsan' olarak nitelendirilmesine sert tepki gösterdi. Raporun yetkilendirilmiş kişilerce hazırlandığını ve adaletin teminatı olduğunu belirten Özgür Özel, "Bu rapor adalet bakanının malı değildir, milletin malıdır. Hakikati gizlemeye yönelik korsanlık faaliyetlerine karşı duracağız" dedi.

CHP lideri, bazı kamu kurumlarının sorumluluklarını kabul etmemesi ve suçun başka kurumlara yıkılmaya çalışılmasını eleştirerek, "Adalet, siyasi operasyonların aracı haline getirilemez. Suçlular cezalandırılmalı, ancak adalete müdahale edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

GEZİ PARKI SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

Gezi Parkı olayları gerekçesiyle Ayşe Barım'ın gözaltına alınması, bazı sanatçıların da ifade çağrılmasına değinen Özel, bu sürecin siyasi bir baskı aracı olarak kullanıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün yapılan gözaltılar, 12 yıl önceki olaylara değil, bugüne dair bir sindirme operasyonudur. Toplumu korkutmaya yönelik bu baskı rejimine karşı dimdik duracağız."

Özgür Özel, İzmir’in milli mücadeledeki önemine de vurgu yaparak, "Burası ilk kurşunun atıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin emanet ettiği şehirdir. 100 yıl önceki kararlılıkla bu baskılara karşı mücadele edeceğiz. CHP, halkın haklarını savunmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"İLK SANDIKTA GÖNDERECEĞİZ"

Özel, muhalefetin güçlenerek devam edeceğini vurgulayarak "Bizim korkacak bir şeyimiz yok. Bu saldırılar bizi yıkamaz, aksine güçlendirir. İlk sandıkta bu haksızlıkları yapanları göndereceğiz" dedi.

Toplantı, CHP'nin İzmir'deki örgütlenme çalışmalarına destek vurgusuyla sona erdi. Özgür Özel, partinin gücünü artırarak halkın desteğini almaya devam edeceklerini belirtti.