ASAL Araştırma'dan dikkat çeken 'erken seçim' anketi: Çoğunluk erken seçim istiyor!

ASAL Araştırma, yurttaşlara 'Erken genel seçim yapılmalı mı?' sorusunu yöneltti.

ASAL Araştırma'dan dikkat çeken 'erken seçim' anketi: Çoğunluk erken seçim istiyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 13:47

ASAL Araştırma, 10-14 Ocak 2025 tarihlerinde 26 ilde 1800 kişi ile yapılan araştırmada "Erken genel seçim yapılmalı mı?" sorusunu yöneltti. 

Sonuçlara göre; 1800 kişinin yüzde 50,3'ü "Evet, yapılmalı" cevabını verirken yüzde 40,6'sı "Hayır, yapılmamalı yanıtını verdi. Yüzde 9,1'i ise "Fikrim yok/Cevap yok" yanıtını verdi. 


Etiketler: #Asal araştırma #erken seçim

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