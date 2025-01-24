ASAL Araştırma'dan dikkat çeken 'erken seçim' anketi: Çoğunluk erken seçim istiyor!
ASAL Araştırma, yurttaşlara 'Erken genel seçim yapılmalı mı?' sorusunu yöneltti.
ASAL Araştırma, 10-14 Ocak 2025 tarihlerinde 26 ilde 1800 kişi ile yapılan araştırmada "Erken genel seçim yapılmalı mı?" sorusunu yöneltti.
Sonuçlara göre; 1800 kişinin yüzde 50,3'ü "Evet, yapılmalı" cevabını verirken yüzde 40,6'sı "Hayır, yapılmamalı yanıtını verdi. Yüzde 9,1'i ise "Fikrim yok/Cevap yok" yanıtını verdi.
Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?— Asal Araştırma (@AsalArastirma) January 24, 2025
??Evet yapılmalı:%50.3
??Hayır yapılmamalı:%40.6
??Fikrim yok/Cevap yok:%9.1
??Ocak 2025 ??1.800 pic.twitter.com/10DMCc7yHH
Etiketler: #Asal araştırma #erken seçim
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