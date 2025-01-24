ASAL Araştırma'dan dikkat çeken 'erken seçim' anketi: Çoğunluk erken seçim istiyor!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 13:47

Güncelleme: 24.01.2025 - 13:47

ASAL Araştırma, 10-14 Ocak 2025 tarihlerinde 26 ilde 1800 kişi ile yapılan araştırmada "Erken genel seçim yapılmalı mı?" sorusunu yöneltti.

Sonuçlara göre; 1800 kişinin yüzde 50,3'ü "Evet, yapılmalı" cevabını verirken yüzde 40,6'sı "Hayır, yapılmamalı yanıtını verdi. Yüzde 9,1'i ise "Fikrim yok/Cevap yok" yanıtını verdi.