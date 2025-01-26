Son anket sonucu ortaya koydu: CHP yeniden birinci parti

Son anket sonucu ortaya koydu: CHP yeniden birinci parti

ORC Araştırma'nın yayımladığı son ankete göre yurttaşların yüzde 29,8'i "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna CHP yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2025 Pazar, 19:26
Son anket sonucu ortaya koydu: CHP yeniden birinci parti

ORC Araştırma katılımcıları ile gerçekleştirdiği son anketi kamuoyuna paylaştı.

Son anket sonucu ortaya koydu: CHP yeniden birinci parti

Şirket daha önce yaptığı araştırmada, 2-7 Ocak tarihleri arasında, AKP'nin yüzde 30,2 oy oranı ile birinci parti çıktığını, CHP'nin ise yüzde 29 oy oranı ile ikinci sırada yer aldığını yayımlamıştı.

Son anket sonucu ortaya koydu: CHP yeniden birinci parti

ORC Araştırma, 21-25 Ocak tarihleri arasında katılımcıları ile gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını paylaştı.

Son anket sonucu ortaya koydu: CHP yeniden birinci parti

"Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu ankette, CHP yüzde 29,8 ile birinci parti olurken AKP yüzde 29,3 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı.

Son anket sonucu ortaya koydu: CHP yeniden birinci parti

AKP'yi sırasıyla MHP (yüzde 8,8), DEM Parti (yüzde 7,4), Yeniden Refah Partisi (yüzde 5,2), Zafer Partisi (yüzde 4,9), İYİ Parti (yüzde 4,5) takip etti.

İşte anket sonuçları:

Son anket sonucu ortaya koydu: CHP yeniden birinci parti
ANKET anket sonuçları orc araştırma

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