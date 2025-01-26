Son anket sonucu ortaya koydu: CHP yeniden birinci parti
ORC Araştırma'nın yayımladığı son ankete göre yurttaşların yüzde 29,8'i "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna CHP yanıtını verdi.
ORC Araştırma katılımcıları ile gerçekleştirdiği son anketi kamuoyuna paylaştı.
Şirket daha önce yaptığı araştırmada, 2-7 Ocak tarihleri arasında, AKP'nin yüzde 30,2 oy oranı ile birinci parti çıktığını, CHP'nin ise yüzde 29 oy oranı ile ikinci sırada yer aldığını yayımlamıştı.
ORC Araştırma, 21-25 Ocak tarihleri arasında katılımcıları ile gerçekleştirdiği son anketin sonuçlarını paylaştı.
"Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu ankette, CHP yüzde 29,8 ile birinci parti olurken AKP yüzde 29,3 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı.
AKP'yi sırasıyla MHP (yüzde 8,8), DEM Parti (yüzde 7,4), Yeniden Refah Partisi (yüzde 5,2), Zafer Partisi (yüzde 4,9), İYİ Parti (yüzde 4,5) takip etti.
İşte anket sonuçları:
En Çok Okunan Haberler
-
- Arınç'tan çok konuşulacak 'Kartalkaya yangını' yorumu
- Yılmaz Tunç'tan açıklama!
- Tunç'tan Özel'e telefon yanıtı
- Özdağ'dan Yapıcıoğlu'na yanıt
- 'Parti konuşmalarını Fidan'a danışıyordu'
- 'Çarpıcı bilgiler paylaşacak'
- Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber
- Gezi eylemlerine ilişkin Çarşı davasında karar
- Gözaltı kararı verildi!
- İlker Yağcıoğlu'ndan Galatasaray iddiası