Son anket yayımlandı: Erdoğan'ın oyları eriyor
MetroPOLL Araştırma, "Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" anketinin sonucunu açıkladı. Ankette yer alan sonuca göre, Erdoğan'ın kazanamayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 47,6 oldu.
MetroPOLL Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı Mart 2022" araştırmasındaki "Erdoğan kazanır mı?" anketinin dikkat çeken sonucu paylaştı.
MetroPOLL, "Erdoğan yeniden aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" sorusunu seçmenlere sordu.
Katılımcıların yüzde 31,1'i 'Kazanamaz', yüzde 16,5'i ise 'Kesinlikle kazanamaz' yanıtını verdi.
'Kesinlikle kazanır' diyenlerin oranı yüzde 15,5 olurken, 'Kazanır' diyenler yüzde 30,2 oldu.
'Fikrim yok/cevap yok' yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 6,7 oldu.
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