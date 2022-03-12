Son araştırma ortaya koydu: 6 partinin oy oranı belli oldu

12 Mart 2022 Cumartesi, 12:40

27 ilde 2 bin 488 kişiyle yapılan araştırmanın sonucuna göre; Yöneylem Araştırma Şirketi'nin 3-6 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye Siyaset Paneli Şubat 2022 araştırmasında ittifakların oy oranı belli oldu.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını açıklayan CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin oy oranının değişip değişmediği merak edilirken katılımcıların yüzde 38,12i Millet İttifakı'na oy vereceğini açıkladı.

Seçmenlerin yüzde 34,2’si ise AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na oy vereceğini ifade etti.

Yüzde 16 ise ittifaklar dışındaki partilere oy vereceğini belirtti. Oy kullanmayacağını söyleyenlerin oranı yüzde 8,1, kararsız olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 3,6 oldu.