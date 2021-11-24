Son dakika | Adalet Bakanı Gül'den 'tutuklamaya itiraz' kararı
Son dakika | Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tutuklamaya itiraza, asliye ceza mahkemesi hakimlerinin bakacağını açıkladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2022 yılı bütçesine ilişkin konuştu.
Bakan, Gül tutuklamaya itiraz konusunda alınan kararı duyurdu. Bakan Gül'ün açıklamasına göre 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraz Asliye Ceza Mahkemesi hakimleri bakacak.
"1 OCAK'TAN İTİBAREN..."
Bakan Gül, "Yargı ele geçirilecek bir mevzi değil, asla el değmeyecek bir mercidir" dedi.
Gül, "1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutuklamaya itiraza asliye ceza mahkemesi hakimleri bakacak" ifadelerini kullandı. Gül devamında, "2022 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı’na bir adliye kuracağız" diye belirtti.
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