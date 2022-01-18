Son dakika | Akaryakıta bir zam daha!
Son dakika | Motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruş zam yapıldı.
Yılbaşından bu yana gerçekleşen zam yağmuru devam ediyor. Akaryakıt, dur durak bilmeyen zamlardan nasibini yine aldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 52 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.
EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, zam pompa fiyatlarına yansıyacak. Buna göre, motorine 52 kuruş zam geldi. Zam 19 Ocak 2022 itibariyle geçerli olacak.
EPGİS'ten yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
- Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 52 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) January 18, 2022
19/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 52 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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