Son dakika | Aksaray'da öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı

29 Aralık 2021 Çarşamba, 10:19

Aksaray'da 10 yaşındaki öğrencisi T.K.'ye şiddet uyguladığı için hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmen Ali Rıza Y. görevinden alındı.

14 Aralık'ta Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 10 yaşındaki T.K.'yi koridora çıkardı. Ali Rıza Y., öğrencisine defalarca tokat atarak, boğazını sıktı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görevden uzaklaştırdığı Ali Rıza Y. hakkında idari soruşturma başlattı.

Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Vali Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda yaşanan olayın herkesi üzdüğünü söyledi.

Görevlendirilen müfettişlerin konuya ilişkin çalışmalarını tamamladığını belirten Aydoğdu, "Biz dosyayı gereği için Milli Eğitim Bakanlığına gönderdik. Dosyada müfettişlerimizin getirdiği bazı cezalar ve uygulamalar var. Onların yapılması için Milli Eğitim Bakanlığının bu konuda onay vermesi gerekiyor. Biz dosyası üst yazı ile birlikte gönderdik. İnşallah bakanlıktan da onay geldiğinde sonucu hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

Vali Aydoğdu, öğrencinin öğretmene, öğretmenin öğrenciye, yani şiddetin her türlüsüne karşı olunması gerektiğini ifade etti.

Sadece bu gibi olayların meydana geldiğinde şiddet konusunun gündeme gelmesinin doğru olmadığını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Biz tüm vatandaşlar ve insanlar olarak şiddeti her gördüğümüz yerde sadece kameralar önünde, medyaya yansıdığında değil davranışlarımızla buna karşı olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Bu aslında kültür meselesi. Onun için aileden başlayarak okulda, sokakta ve çevremizde bunun eğitimini vermemiz gerekiyor. Bir de pandemi süreci yaşadık. 1,5 yıl hepimiz evlerimizde kaldık. Onun için bu anlamda herkesin birbirine destek olması gerekiyor. Şiddeti toplumun içerisinde yuvalanan noktaları çok iyi tespit edip, onları ciddi anlamda tedavi etmemiz gerekiyor. Eğer tespitleri ve tedavileri doğru yaparsak toplumda şiddet gittikçe azalır."