Son dakika | Ankara'da ekmeğe büyük zam

Son dakika | Ankara’da ekmeğe zam geldi. 1 lira 75 kuruştan satılan ekmeğin fiyatına 50 kuruş zam yapıldı. Ankara'da ekmek artık 2 lira 25 kuruşa satılacak.

ANKA
26 Kasım 2021 Cuma, 20:00
Son dakika | Ankara'da ekmeğe büyük zam
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Ankara’da 1 lira 75 kuruştan satılan ekmeğin fiyatına 50 kuruş zam yapıldı.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, bu zammın 3 ay önceki girdi maliyetlerine göre yapıldığını ve bugünkü maliyetlerle zam yapılması halinde ekmeğin fiyatının 2 lira 80 kuruş olması gerektiğini belirterek, “Yarını kestiremiyoruz. Yarın ne olacağı belli değil” dedi.

Alnıaçık açıklamada, zammı Ankara Valiliği’nin onayladığını bildirerek, bu zam başvurusunun 3 ay önce yapıldığını ve şimdiki maliyetlerle aslında ekmeğin fiyatının 2 lira 80 kuruş olması gerektiğini şöyle açıkladı:

"ESNAFIN HAYATTA KALABİLMESİ İÇİN 2 LİRA 80 KURUŞA SATILMASI LAZIM"

  • Yeni ekmek tarifesi aldık. Bugün artık zamlı satılacak. Un fiyatlarının aşırı şekilde yükselişi, diğer girdi hammadde fiyatlarını yükselişi... Geçici olarak zam alındı. Yıl sonunda bu giderlerimizi karşılamayacak, tekrar müracaatta bulunulacak.
  • Yarını kestiremiyoruz. Yarın ne olacağı belli değil. Bu gidişle ne olacağı belli değil. 2 lira 80 kuruş olması lazım. Biz bu tarifeye 3 ay önce müracaat etmiştik. 3 ay önceki girdi fiyatlarıyla hesaplamıştık. 160 liraydı un fiyatları. Şu anda 340-360 lira arasına geldi. Ama bu tarifeye müracaat ettiğimizde maliyeti 160 liraydı. Şu anda 2 lira 80 kuruşa satılması lazım, esnafın hayatta kalabilmesi için.

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