Son dakika | Ankara'da ekmeğe büyük zam

26 Kasım 2021 Cuma, 20:00

Ankara’da 1 lira 75 kuruştan satılan ekmeğin fiyatına 50 kuruş zam yapıldı.

Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, bu zammın 3 ay önceki girdi maliyetlerine göre yapıldığını ve bugünkü maliyetlerle zam yapılması halinde ekmeğin fiyatının 2 lira 80 kuruş olması gerektiğini belirterek, “Yarını kestiremiyoruz. Yarın ne olacağı belli değil” dedi.

Alnıaçık açıklamada, zammı Ankara Valiliği’nin onayladığını bildirerek, bu zam başvurusunun 3 ay önce yapıldığını ve şimdiki maliyetlerle aslında ekmeğin fiyatının 2 lira 80 kuruş olması gerektiğini şöyle açıkladı:

"ESNAFIN HAYATTA KALABİLMESİ İÇİN 2 LİRA 80 KURUŞA SATILMASI LAZIM"