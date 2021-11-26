Soyer'den 'ekmek zammı' kararı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk Ekmek'e zam yapılmayacağını açıkladı.
İzmir’de 200 gram ekmeğin gramajı 230 grama artırılırken, fiyatı 2 liradan 2,50 liraya çıkarak; ekmek yüzde 20 oranında zamlandı. Artan ekmek fiyatlarına ilişkin sosyal medya hesabın açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk Ekmek'e zam yapılmayacağını duyurdu.
Soyer açıklamasında, "Artan döviz kurları, sürekli yükselen açlık sınırı ve ekonomik krizin vatandaşımızın üzerine bindirdiği ağır yükün farkındayız. Elimizden geldiğince halkımızın yanında olabilmek adına, ocak sonuna kadar Halk Ekmek’e zam uygulanmayacak." ifadesini kullandı.
Artan döviz kurları, sürekli yükselen açlık sınırı ve ekonomik krizin vatandaşımızın üzerine bindirdiği ağır yükün farkındayız.— Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 26, 2021
Elimizden geldiğince halkımızın yanında olabilmek adına, ocak sonuna kadar Halk Ekmek’e zam uygulanmayacak.
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