Soyer'den 'ekmek zammı' kararı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk Ekmek'e zam yapılmayacağını açıkladı.

İZMİR / Cumhuriyet
26 Kasım 2021 Cuma, 11:55
Soyer'den 'ekmek zammı' kararı
Abone Ol google-news

İzmir’de 200 gram ekmeğin gramajı 230 grama artırılırken, fiyatı 2 liradan 2,50 liraya çıkarak; ekmek yüzde 20 oranında zamlandı. Artan ekmek fiyatlarına ilişkin sosyal medya hesabın açıklama yapan  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Halk Ekmek'e zam yapılmayacağını duyurdu.

Soyer açıklamasında, "Artan döviz kurları, sürekli yükselen açlık sınırı ve ekonomik krizin vatandaşımızın üzerine bindirdiği ağır yükün farkındayız. Elimizden geldiğince halkımızın yanında olabilmek adına, ocak sonuna kadar Halk Ekmek’e zam uygulanmayacak." ifadesini kullandı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler