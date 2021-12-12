Son dakika | Ankara'daki 'barınamıyoruz' eylemine polis müdahalesi: Gözaltılar var

12 Aralık 2021 Pazar, 13:47

Türkiye’nin dört bir yanında gelen öğrenciler “Barınamıyoruz” çağrısıyla Ankara’da eylem yapmak istedi.

Ankara dışında gelen öğrenciler şehir girişince araçları durdurularak, gözaltına alındı. Valiliğin Ulus Meydanı’ndaki açıklamayı yasaklaması üzerine Ankara’daki öğrenciler Kızılay Konur Sokak’ta eylem yapmak istedi. Ancak polis gençlere izin vermedi.

Polis, gençlerin ellerini arkadan plastik kelepçeyle bağlayarak gözaltına aldı.

Ankara Valiliği ise 10 Aralık 2021 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada gençlerin Ulus'taki Atatürk Heykeli önünde yapmak istedikleri açıklamaya izin vermeyeceğini duyurmuştu. Valilik açıklamasında şunlar belirtilmişti:

"Çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerde, '12 Aralık 2021 Pazar Günü Bütün Gençler Ankara'ya/Barınamıyoruz Hareketi 12 Aralıkta Ankara'ya Gidiyor' çağrısıyla protesto eylemi düzenlemek amacıyla Ankara'ya gelinerek düzenlenecek etkinler 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 17'nci ve 22'nci maddeleri gereğince, İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk görevinin ifası bakımlarından uygun görülmemiştir. İlan olunur."