Son dakika | Asansördeki kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan şahıs tutuklandı
Son dakika | Esenyurt'ta lüks bir sitede asansördeki kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan A.A. (16) isimli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şahsın, 2020 yılında da bir kız çocuğunu taciz etmeye çalıştığı ve mahkemece serbest bırakıldığı öğrenilmişti.
İstanbul Esenyurt'ta lüks sitede asansörde kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs yakalandıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, 11 Aralık saat 04.30'da Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşandı. 16 yaşındaki A.A., bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi. Kadınla beraber asansöre binen şüpheli, daha sonra içerdeki güvenlik kamerasını çevirdi. Kadının arkasının dönük olmasından faydalanan saldırgan, kadını taciz etmeye başladı.
Saldırgan kadını yere düşürüp, cinsel saldırı girişiminde bulundu. Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı. Kadın, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkaran güvenlik görevlileri, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.
ÇOCUĞA TACİZ GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ, SERBEST KALMIŞ
Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi. Saldırganın kaçtığı yönü belirleyen polis ekipleri, yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın 2020 yılında da bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yeri tespit edilerek gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. 16 yaşındaki A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- Bilim insanı soruldu: 'Tülin Şahin' yanıtını verdi
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Demirtaş'ın asgari ücret açıklaması gündem oldu
- Asgari ücret kararını beklemediler, personele dev zam
- Merkez Bankası dolara müdahale etmişti
- Japonlar Erdoğan'ın planını açıkladı
- Dolarda yeni şok beklentisi
- Ekonomi zirvesi sona erdi
- Katar'a söz verilen dolar kuruyla ilgili çarpıcı iddia!
- Asgari ücret toplantısıyla ilgili yeni açıklama
- Ünlü şarkıcı kaza geçirdi
- Olunca öğrenirsiniz