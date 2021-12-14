Son dakika | Asansördeki kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan şahıs tutuklandı

14 Aralık 2021 Salı, 14:57

İstanbul Esenyurt'ta lüks sitede asansörde kadına cinsel saldırı girişiminde bulunan yabancı uyruklu şahıs yakalandıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 11 Aralık saat 04.30'da Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşandı. 16 yaşındaki A.A., bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi. Kadınla beraber asansöre binen şüpheli, daha sonra içerdeki güvenlik kamerasını çevirdi. Kadının arkasının dönük olmasından faydalanan saldırgan, kadını taciz etmeye başladı.

Saldırgan kadını yere düşürüp, cinsel saldırı girişiminde bulundu. Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı. Kadın, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkaran güvenlik görevlileri, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.

ÇOCUĞA TACİZ GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ, SERBEST KALMIŞ

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi. Saldırganın kaçtığı yönü belirleyen polis ekipleri, yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın 2020 yılında da bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.















ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yeri tespit edilerek gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. 16 yaşındaki A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.