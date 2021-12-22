Son dakika | Bakan Derya Yanık açıkladı: 2 bin 927 engelli memur atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2 bin 927 engelli memur ataması yapılacağını duyurdu.

DHA
22 Aralık 2021 Çarşamba, 11:57
Son dakika | Bakan Derya Yanık açıkladı: 2 bin 927 engelli memur atanacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2022 yılının ocak ayı sonunda atamaların gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Yanık, "2022 yılı ocak ayı sonunda 2 bin 927 engelli memurumuzun kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66 bin 14'e çıkarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

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