Maliye Bakanlığı'nda atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2021 Çarşamba, 04:10
Maliye Bakanlığı'nda atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
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Resim Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Murat Zaman atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Yayımlanan kararla, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Necmi Keskinsoy, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'üncü maddesi gereğince görevden alındı.


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