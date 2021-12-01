Son dakika | Bakan Koca duyurdu: 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yapılacak olan zam ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, "Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hekimlere yönelik düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne eklenerek yapılacağını söyledi.
Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koca açıklama yaptığı sırada gazetecilerin yanına gelerek, "Ne söyledi?" diye sordu. Gazetecilerin hekimlerle ilgili düzenlemeye ilişkin açıklama yaptığını belirtmesi üzerine Erdoğan, "Para pul söylemedi mi?" diye sordu. Bakan Koca da detay vermediğini ifade etti. Erdoğan, "Detaylarını sizden alabilir miyiz?" sorusu üzerine, "Hepsi geliyor. 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor" diye konuştu.
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