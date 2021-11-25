Son dakika | Bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

25 Kasım 2021 Perşembe, 15:06

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve savcılığa çıkarılan Emrah Yılmaz, ifadesinin alınmasının ardından "silahla tehdit", "basit yaralamaya teşebbüs", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Emniyetteki ifadesinde, biletmek amacıyla ekmek bıçağını gazeteye sarıp poşet içine koyarak yanına aldığını, metroya bineceği sırada poşetin yırtılması üzerine gazete kağıdına sarılı bıçağı pantolonunun arka cebine koyduğunu anlatan Emrah Yılmaz, karşısında oturan bir kadın yolcuyu maskesini düzeltmesi için uyardığını ileri sürdü.

Emrah Yılmaz, "Ben bu kişi ile konuşurken olayla ilgisi olmayan genç bir kadın diğer kadını savunmaya yönelik bağırarak tam hatırlamadığım sözler kullandı. Tartışma yüksek sesle olunca metrodaki diğer insanlar araya girdi. Kendimi korumak için bıçağı çıkarttım. Kimseyi hedef göstererek bıçağı sallamadım. Kimseyi bıçakla tehdit etmedim. Bana tekme atan ve hakaret eden genç kadın ve annesi ile maske takmayan kadından şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"ZANLI VE GÜVENLİK GÖREVLİSİNDEN ŞİKAYETÇİYİZ"

Mağdur Senanur Damgacı da emniyette verdiği ifadesinde, kendisi ve annesinin olay sırasında şüpheli Emrah Yılmaz'a küfür, hakaret ve tehdit içeren sözler söylemediklerini, yaşanan olay nedeniyle kendisinin ve annesinin psikolojik ve fiziksel olarak çok etkilendiğini, bu nedenle kendisini ve annesini darp eden, tehdit ve hakaret içerikli sözler söyleyen şüpheli Emrah Yılmaz'dan şikayetçi olduklarını söyledi.

Anne Nilgün Mihdiye Damgacı da kızıyla Pendik'ten metroya bindiklerini, Bostancı durağına geldiklerinde bir kişinin trende bulunan tesettürlü bir kadına maskesini takması yönünde bağırdığını, bunun üzerine kadının da özür dileyerek alerjisi olduğu için takamadığını söyleyerek kendisini ifade ettiğini anlattı.

Şüpheli Emrah Yılmaz'ın bunun üzerine kadının üzerine yürüdüğü ve sesini yükselttiğini aktaran Damgacı, şunları kaydetti:

"Kızım bu kişiye 'bağırmayın' dedi. Bunun üzerine şahıs kızımın üzerine yürüyüp küfür içerikli sözler söyledi. Darp etti, kızım yere düştü. Ben engel olmak için önüne geçtim. Benim kolumdan tutarak savurdu ve ben yere düştüm. Kızım bu sırada düştüğü yerden kalkarak bana destek oldu. Bu sırada bu şahıs bıçak çekti ve bize saldırdı. Kızıma karşı bıçağı savurdu. Küfürlerine devam etti. Ben ve kızım bu sırada sürekli acil çağrı butonuna bastık ve bıçaklı şahıs olduğunu söyleyip yardım istedik. Ancak herhangi bir güvenlik görevlisi yardıma gelmedi. Tren hareket ettikten sonra bir tane güvenlik görevlisi yanımıza geldi. Şahıs yakalanamadığı için polisi çağıramayacaklarını ve şikayetçi olamayacağımızı söyledi. Daha sonra şikayetçi olmak üzere polis merkezine geldik. Bu erkek şahıs trene bıçakla nasıl girdi bunun araştırılmasını istiyorum. Burada bir güvenlik zafiyeti olduğunu düşünüyorum. Bu olay kızım ve benim üzerimde psikolojik olarak olumsuz etki bırakmıştır. Kızım ve ben dışarı çıkmaktan korkar hale geldik. Bu şahıstan ve yanımıza gelerek şikayetçi olamayacağımızı söyleyen güvenlik görevlisinden şikayetçiyim"