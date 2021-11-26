Son dakika | BioNTech: Yeni varyanta ilişkin veriler 2 hafta içinde gelir
Son dakika | BioNTech, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen Covid-19 varyantı üzerinde araştırmalara başlandığını ve mevcut aşıda yeni bir ayarlama gerekip gerekmediğini tespit etmek için de 2 hafta içinde laboratuvar verisi beklediğini bildirdi.
Alman biyoteknoloji firması BioNTech’ten yapılan açıklamada, koronavirüsün B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyantının ek mutasyonlara sahip olduğundan daha önceki varyantlardan farklı olduğu belirtildi.
B.1.1.529 varyantı üzerinde araştırmalara "derhal" başlandığının vurgulandığı açıklamada, “En geç iki hafta içinde laboratuvar testlerinden daha fazla veri bekliyoruz” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, bu verilerin söz konusu varyantın nRNA aşısında ‘kaçış varyantı’ olup olmayacağı konusunda daha fazla bilgi sağlayacağı belirtilerek, Pfizer ve BioNTech’in 6 haftada aşıda gerekli değişiklikleri yapma ve 100 gün içinde ilk teslimatları yollama kapasitesinin bulunduğu hatırlatıldı.
Pfizer ve BioNTech’in bir varyanta özel aşıya yönelik teknik denemelere başladıkları da açıklamada yer aldı.
Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da görülen ve koronavirüsün B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni varyant, küresel düzeyde endişeye neden oldu. Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.
Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.
Yeni varyantın, Delta türünden daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların bu varyanta karşı daha az etkili olabileceği ihtimali, dünya çapında endişelere yol açtı.
İngiltere, Güney Afrika ve Botsvana'nın yanı sıra Lesoto, Esvatini ve Zimbabve'yi de kırmızı listeye ekleme kararı alırken AB de Afrika'nın güneyinden yapılan uçuşları durdurmayı planladığını bildirdi.
Türkiye, yeni varyant henüz tespit edilmeden önce 15 Kasım'dan itibaren Güney Afrika'ya uçuşları durdurmuştu.
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