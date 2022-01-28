Son dakika | BOTAŞ: İran'dan Türkiye'ye gaz arzı test amaçlı olarak sınırlı miktarda başladı
Son dakika | BOTAŞ, İran'dan iletim hattındaki arıza nedeniyle duran doğalgaz sevkiyatının sınırlı şekilde başladığını duyurdu.
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), İran'dan doğalgaz sevkiyatının test amacıyla kısıtlı olarak başladığını açıkladı.
BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, doğalgaz iletim hattının İran tarafında meydana gelen arıza nedeniyle 20 Ocak günü, doğalgaz sevkiyatının durduğunu ve 10 gün boyunca İran'dan gaz gelmeyeceğine dair bildirim yapıldığı hatırlatıldı.
BOTAŞ'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kurumun sanayi tüketicilerine yapmış olduğu yüzde 40 kısıntı oranının 31 Ocak saat 08.00 itibarıyla yüzde 20'ye düşürüldüğü açıklandı.
BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- Bilindiği gibi ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğalgaz arzının, İran tarafındaki doğal gaz iletim sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmişti.
- İran’dan ülkemize gaz arzı test amaçlı sınırlı miktarda başlamış olup BOTAŞ’ın sanayi tüketicilerine yapmış olduğu % 40 kısıntı oranı 31.01.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile % 20’ye düşürülmüştür.
- Sanayicilerimize göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz."
- İran'dan Türkiye'ye gaz arzı Gürbulak giriş noktasındaki teknik arıza gerekçesiyle 20 Ocak itibarıyla 10 gün süreliğine durdurulmuştu.
https://t.co/byTfURDlxx pic.twitter.com/5vO8NdtgED— BOTAŞ (@botastr) January 28, 2022
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