Son dakika | Denizli’de deprem
Denizli’de merkez üssü Çal ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, saat 14.15’te merkez üssü Çal ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.
Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.
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