Son dakika | Dolar Apple'a da yansıdı: Apple Mağazası satışları durdurdu

23 Kasım 2021 Salı, 21:07

Türk Lirası'nda bir günlük değer kaybı yüzde 20'ye yaklaştı. Dolar, Türk Lirası karşısında 13.50 seviyesini aşarken, avro da Türk Lirası karşısında 15.20 seviyesine gelmişti.

TL'nin değer kaybının ardından Apple, çevrim içi satış kanalında mac, iPad, Watch, AirPods, iPhone satışlarını durdurdu.

İlk olarak iPhone 11 satışlarını durduran şirket, "satın alım" işlemini tüm ürünler durdurma kararı aldı.

Çevrim içi mağazada ürün seçimi yapıldığı zaman ise "Şu Anda Mevcut Değil" yazıyor.

Apple tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.