Son dakika | Dolar fırladı: Erdoğan'dan kritik görüşme

13 Aralık 2021 Pazartesi, 13:16

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün saat 15.00'te yapılacak toplantıya, Merkez Bankası başkanı ve kamu bankaları genel müdürlerin katılacağı öğrenildi. Basına kapalı olarak gerçekleşecek görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Dolar/TL yeni haftaya 13,8741 seviyesinden başlayarak, devam eden yükselişlerle 14.75'i aştı, euro ise 16'yı aştı.

Merkez Bankası, dövizdeki yükselişe bir kez daha müdahalede bulundu. Dolar satım yoluyla yapılan müdahalenin ardından kur 14.13 seviyelerine kadar geriledi.

Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.



