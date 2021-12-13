Kapalıçarşı esnafı açıkladı: 'Bu süreç 3 ay daha devam edecek'

13 Aralık 2021 Pazartesi, 14:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL'deki art arda kayıplara rağmen faiz indirimlerine devam ediyor.

TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istekleri ile üretim, ihracat ve cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planına yönelik endişeler sebebiyle Türk Lirası'nın dolar karşısındaki bu seneki değer kaybı yüzde 46'yı aştı.

Kapalıçarşı esnafı Reşat Yılmaz piyasaların durumunu Cumhuriyet TV'ye değerlendirdi. Yılmaz, piyasaların çok gergin olduğunu aktarırken "Dolar 14,5 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar grafikleri tek tek kırdı. Nerede duracağı da belli değil" dedi.

"ÇOK ZAMANSIZ MÜDAHALELER YAPILMAKTADIR"

Merkez Bankası'nın dördüncü müdahalesini değerlendiren Yılmaz, "Merkez Bankası müdahaleleri de yetersiz kalıyor. Çok zamansız müdahaleler yapılmaktadır. Eğer bu müdahaleler 10 lira seviyelerinde yapılmış olsaydı bu kadar sert hareketler yaşanmayacaktı" ifadelerini kullandı.

Yılmaz şöyle devam etti:

"Çeyrek altın 1400 lira seviyelerini test etti. Hal böyle olunca da çeyrek altın lüks olmaya başladı. Geçen sene yılbaşında çeyrek altın 600 lira seviyelerindeyken şu anda 1400 lira seviyelerinde işlem görüyor"

ÜRETİMLER DURDU

Yılmaz, "Hızlı eriyen Türk Lirası var. Bu erime ne kadar devam edecek bilinmez. TL'de hızlı bir kaçış devam ediyor. Yurttaş birikimini dolara yatıyor. İlerisi için çok sancılı olacak. Bu süreç 3 ay daha devam edecek gibi bir beklenti var. Döviz girdi maliyeti olan firmalar dahil üretimi tamamen durdurdu" dedi.