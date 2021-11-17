Son dakika... Düzce'de deprem! İstanbul, Kocaeli ve çevre illerden de hissedildi

17 Kasım 2021 Çarşamba, 15:42

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Düzce merkez olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.40'taki deprem, yerin 18,02 kilometre derinliğinde oldu.







Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi. Düzce ve Bolu’da halk, panikle sokaklara döküldü.

"NORMAL SEYRİNDE DEVAM EDİYOR"

AFAD Deprem Dairesi Daire Başkanı Dr. Murat Nurlu Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Öncelikle geçmiş olsun. 5.0 büyüklüğündeki Düzce depreminden sonra 4.3 büyüklüğündeki artçı depremde meydana geldi. 5.1 saniye süren depremin ivme değeride yüksek olduğundan oldukça geniş bir alanda da hissedildi. Artçılar normal seyrinde gidiyor dikkatle takip ediyoruz" dedi.



İNCELEME BAŞLATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, ''Merkez üssü Düzce olan ve çevre illerimizden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Düzce'mize ve ülkemize geçmiş olsun'' ifadelerini kullandı.

SAAT 15.57'DE BİR DEPREM DAHA

AFAD, saat 15.57'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

DÜZCE'DE EVLERDE EŞYALAR DEVRİLDİ

Düzce’de bazı evlerde sarsıntı ile eşyaların devrilerek, hasar gördüğü belirtildi. Depremin ardından artçı sarsıntılar, devam etti.

MUHTAR KOÇ: ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK

Depremin merkez üssüne yakın Yayakbaşı köyünün muhtarı Hayrettin Koç, DHA muhabirine verdiği bilgide, "Depremi çok şiddetli olarak hissettik. Köyümüzde herhangi bir hasar, yıkım söz konusu değil. Çevre köylerden de olumsuz bir şey duymadık şu ana kadar" dedi.











DEPREMİN ARDINDAN İLK AÇIKLAMALAR

Depremin ardından AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Düzce’de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu. Soylu, "Düzce’de yaşanan depremin ardından ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Düzce Valiliği de depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmediğini duyurdu.