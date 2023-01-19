Son Dakika : Ege Denizi'nde deprem
Son dakika haber... Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
08:58'de meydana gelen depremin derinliğiyse 7.02 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 19, 2023
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [16.62 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-19
Saat:08:58:32 TSİ
Enlem:39.475 N
Boylam:25.873 E
Derinlik:7.02 km
Detay:https://t.co/sMrZ1VdwXX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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