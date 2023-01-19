Son Dakika : Ege Denizi'nde deprem

Son dakika haber... Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 09:20
Son Dakika : Ege Denizi'nde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

08:58'de meydana gelen depremin derinliğiyse 7.02 km olarak ölçüldü.



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