Son dakika: Çanakkale’de hissedilen 4.4 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi tarafından alınan bilgiye göre 05:22’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 05:45
Son dakika: Çanakkale’de hissedilen 4.4 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi tarafından alınan bilgiye göre, bugün sabah saat 05:22 sıralarında Türkiye’nin batısında 4.4 büyüklüğünde ve 10.9 km derinlikte bir deprem meydana geldi.

Depremin merkezi, Çanakkale’nin Gülpınar ilçesinin açıklarında tespit edildi. Depremin etkisi, Çanakkale ve çevresinde hissedildi.

 


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