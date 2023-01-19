Son dakika: Çanakkale’de hissedilen 4.4 büyüklüğünde deprem!
Kandilli Rasathanesi tarafından alınan bilgiye göre 05:22’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından alınan bilgiye göre, bugün sabah saat 05:22 sıralarında Türkiye’nin batısında 4.4 büyüklüğünde ve 10.9 km derinlikte bir deprem meydana geldi.
Depremin merkezi, Çanakkale’nin Gülpınar ilçesinin açıklarında tespit edildi. Depremin etkisi, Çanakkale ve çevresinde hissedildi.
#DEPREM Revize— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 19, 2023
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) https://t.co/cXvb08QnP8
19.01.2023, 05:22:27 TSİ
Büyüklük: 4.4,
Derinlik: 10.9 km#Kandilli
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