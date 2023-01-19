Son dakika: Çanakkale’de hissedilen 4.4 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 05:45

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 05:53

Kandilli Rasathanesi tarafından alınan bilgiye göre, bugün sabah saat 05:22 sıralarında Türkiye’nin batısında 4.4 büyüklüğünde ve 10.9 km derinlikte bir deprem meydana geldi.

Depremin merkezi, Çanakkale’nin Gülpınar ilçesinin açıklarında tespit edildi. Depremin etkisi, Çanakkale ve çevresinde hissedildi.