Son dakika | Emekli ve memurlar için ek zam kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika | Emekli ve memurlara ek zam yapılmasını içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Emeklilere ve memurlara ek zam yapılmasını içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanuna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, banka nezdindeki yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilemeyecek, üzerlerine ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz konulamayacak.
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