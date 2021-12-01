Son dakika | Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile görüştü
Son dakika | AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti. BAE ile Türkiye arasındaki normalleşme süreci, organize suç örgütü lideri Sedat Peker üzerinden okunuyor. Peker'in avukatı Ersan Barkın'la görüşen gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, Peker'in ev hapsinde olabileceğini ifade etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.
Erdoğan görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 50. kuruluş yıl dönümünü de tebrik etti.
TÜRKİYE-BAE İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞMEDE 'PEKER' ETKİSİ
BAE'nin fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitmişti. Al Nahyan, Erdoğan ile görüşmüş ve görüşme sonrası Türkiye ile BAE arasında, 9 alanda Türkiye'ye doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalanmıştı.
Bu sürecin dikkat çeken bir başka gelişmesi ise organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in BAE'de barınması ve YouTube üzerinden yayımladığı başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan videolarla gündeme gelmesi olmuştu.
Peker, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyareti ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından sosyal medya paylaşımlarını durdurdu.
En son videosunu 6 Haziran'da yayımlayan Peker, 20 Haziran'da yaptığı bir açıklamayla "yüksek güvenlik riski nedeniyle" BAE yetkililerince uyarıldığını ve bu nedenle videolarına ara vereceğini duyurmuştu. Bu süreçte, Türkiye ve BAE istihbaratlarının görüşme halinde oldukları Türk basınında iddia edilmiş ve iki ülke ilişkilerinin normalleşmesinde, Peker'in kısıtlanmasının pazarlık noktalarından biri olduğu öne sürülmüştü. O tarihten sonra Peker'in zaman zaman Twitter mesajları dışında bir yayında bulunmaması dikkat çekti.
"PEKER’İN SUSTURULMASI ÜZERİNE BİR PAZARLIK YAPILDIĞI ANLAŞILIYOR"
Peker'in avukatı Ersan Barkın, müvekkiline ulaşamadığını belirtirken gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu da konuyu "Darbeciydi, yatırımcı oldu: Ver Peker’i, al şekeri…" başlıklı yazısıyla köşesine taşıdı.
"BAE heyetinin ülkemize gelişi ile bu ülkeye 'sığınan' Sedat Peker, ziyaretle eşzamanlı olarak kayıplara karıştı" diyen Mollaveisoğlu, "Dün avukatı Ersan Barkın ile konuştum. Müvekkili ile her zaman görüştüğü telefon numarasına ulaşamıyor. Peker, sosyal medya paylaşımlarını da kesti. İletilen mesajlara da yanıt veremiyor. Yani... Sedat Peker’in susturulması üzerine bir pazarlık yapıldığı anlaşılıyor. Peker’e uygulanan tecridin boyutunu bilemiyoruz. Telefon erişimi de olmadığına göre ev hapsinde tutuluyor olabilir..." ifadesini kullandı.
Video Haberler
- İETT şoföründen ambulans sürücüsüne şiddet
- Lütfi Elvan'ın koltuğu ona teklif edildi
- Fırtına sürüyor: Dev dalgalar aracı böyle yuttu
- Yürüyen adamın kafasına çanak anten düştü
- Düşme anı görüntüleri ortaya çıktı
- Yurttaşın hali perişan
- Başakşehir'de elektrik trafosu bomba gibi patladı
- Lodos, Çatalca'da saat kulesini devirdi
- Lodos çatıyı uçurdu
- Yargıdaki çürümeyi tek tek anlattı
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- 'Siz izin vermeden söyler miyim?'
- Kapalıçarşı'da esnaf intiharı
- Merkez'den döviz kuruna müdahale
- Canlı yayında tek tek anlattı
- Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması
- Asgari ücretteki en büyük beklentiyi açıkladı
- Erdoğan'ın yeni gözdesi belli oldu
- Müjdat Gezen'den 'oyunculuk' açıklaması
- '4-5 ay sonra kemiklerim kırılmaya başlayacak'