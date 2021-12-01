Son dakika | Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid ile görüştü

01 Aralık 2021 Çarşamba, 19:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 50. kuruluş yıl dönümünü de tebrik etti.

TÜRKİYE-BAE İLİŞKİLERİNDE NORMALLEŞMEDE 'PEKER' ETKİSİ BAE'nin fiili lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitmişti. Al Nahyan, Erdoğan ile görüşmüş ve görüşme sonrası Türkiye ile BAE arasında, 9 alanda Türkiye'ye doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalanmıştı.

Bu sürecin dikkat çeken bir başka gelişmesi ise organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in BAE'de barınması ve YouTube üzerinden yayımladığı başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan videolarla gündeme gelmesi olmuştu. Peker, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi'nin Türkiye ziyareti ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından sosyal medya paylaşımlarını durdurdu.

En son videosunu 6 Haziran'da yayımlayan Peker, 20 Haziran'da yaptığı bir açıklamayla "yüksek güvenlik riski nedeniyle" BAE yetkililerince uyarıldığını ve bu nedenle videolarına ara vereceğini duyurmuştu. Bu süreçte, Türkiye ve BAE istihbaratlarının görüşme halinde oldukları Türk basınında iddia edilmiş ve iki ülke ilişkilerinin normalleşmesinde, Peker'in kısıtlanmasının pazarlık noktalarından biri olduğu öne sürülmüştü. O tarihten sonra Peker'in zaman zaman Twitter mesajları dışında bir yayında bulunmaması dikkat çekti. "PEKER’İN SUSTURULMASI ÜZERİNE BİR PAZARLIK YAPILDIĞI ANLAŞILIYOR"