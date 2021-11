BAE Prensi’nin Türkiye ziyareti ne anlama geliyor?

29 Kasım 2021 Pazartesi, 16:04

ABD’li gazeteci David Lepeska, Abu Dabi merkezli The National gazetesi için BAE Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın Türkiye ziyaretini ele alan bir yazı kaleme aldı. Lepeska, Türkiye’nin son dönem dış politikasını da yorumladığı yazısında ziyaretin ne gibi sonuçları olabileceğine değindi.

10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM TAAHHÜDÜ

Lepeska analizinde, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'iç politikada ödün vermeyen bir görüntü çizmesine karşın son yıllarda uluslararası alanda daha uyumlu hale geldiğini' vurguladı. Lepeska, BAE prensi Zayed El Nahyan ile gerçekleştirilen toplantının, 'ekonomik anlamda olmasa da bölgesel birliğin teşvik edilmesi ve Ankara’nın dış politikadaki konumunun sağlamlaştırılması adına' önemli olduğunu belirtti.

Türkiye’yi en son 2012 yılında ziyaret eden BAE Prensi ile bölgesel gelişmelerin tartışıldığı toplantının sonrasında BAE’nin Türkiye’ye 10 milyar dolarlık yatırım yapacağı taahhüdünü verdiğini belirten Lepeska, bu yatırımın Türkiye ekonomisini kurtaramayacağını belirtti.

'OLUMLU BİR GELİŞME'

Lepeska, on yıl önce ‘komşularla sıfır sorun’ anlayışıyla övünen Ankara’nın, 2013 yılına gelindiğinde tüm komşularıyla sorunlu ilişkilere sahip olduğunun altını çizerek “Önemli olan, Türkiye’nin uluslararası topluluğa yeniden katılmak için istekli görünmesidir” dedi.

Lepeska yazısını noktalarken, “Türkiye’nin dost olduğu eski rakipleri Erdoğan’ın uluslararası normlara bağlılığından şüphe duyabilir. Ancak Türkiye’nin komşu ve Batı ülkeleri olan bağlarını geliştirmesinin, bölgesel istikrar ve refah açısından olumlu bir gelişme olduğuna şüphe yok” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE ALINMAYAN GAZETECİ

The New York Times, The Guardian ve The Atlantic gibi uluslararası basın kuruluşlarında yazıları yayımlanan ABD’li gazeteci David Lepeska, 2016 yılında Türkiye’ye girişi sakıncalı kişiler arasında olduğu gerekçesiyle ülkeye giriş yapamadı. Lepeska, havalimanında 20 saat bekletilmesinin ardından ülkesine geri döndü.