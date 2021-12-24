Son dakika | Erdoğan yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: Bay Kemal ekonomiden hiç anlamaz
Son dakika | AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak yayında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV, A Haber canlı yayınında soruları yanıtlıyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Dünya büyük bir kriz ile karşı karşıya kalmışken Türkiye ayakta kalmayı başaran ender ülkelerden oldu. Dövizdeki artışın da düşmesiyle Türkiye ekonomisi güvenini sürdürdü.
- Bay Kemal ekonomiden hiç anlamaz.
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