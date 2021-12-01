Son dakika | Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

01 Aralık 2021 Çarşamba, 13:38

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Erdoğan, asgari ücretle ilgili "Bir defa, 3600 ek göstergeyle ilgili olanlar olsun, asgari ücretle ilgili olsun bizler daha dün akşam TV programında ne dedik? Biz halkımızı ezdirmeyeceğiz. Şimdi de asgari ücret çalışmasını bakanımız başlattı. Kısa zamanda inşallah onu da açıklayacağız. Ve asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız" dedi.

MERKEZ BANKASI'NIN PİYASAYA MÜDAHALESİ

Erdoğan, ayrıca Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesine ilişkin olarak "Merkez Bankası'nın yasasında olan bir şey. Hakkı var. Gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar" ifadelerini kullandı.