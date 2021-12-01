Son dakika | Erdoğan'dan faiz açıklaması: ''Yüksek faizden rahatsızım'

01 Aralık 2021 Çarşamba, 12:35

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Merkez Bankası'nın kur müdahalesinden sonra faiz, döviz kurları, fiyat artışlarına ilişkin konuştu. Erdoğan, "Yüksek faizden rahatsızım" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ülkemizin IMF ile ilk anlaşmayı yaptığı yıldan itibaren ekonomi politikalarımız ve siyasi politikalarımız küresel sistemin kontrolü altında yürüdü. Ülkeyi kendi rotasına döndürmek isteyenler hukuk dışı saldırılara maruz kaldı.

Karşımıza bir dönem vesayet çıktı, bir dönem terör örgütlerini sürdüler. AB üyeliğinden ABD ile ilişkilerimiz daha nice konuda maruz kaldığımız haksızlıkları saymıyorum bile. Milletimizin desteği ile her mücadeleyi kazandık. Tıpkı bugün olduğu gibi.

Türkiye ekonomisini mahvedeceğiz diyerek değirmenlerine su taşıdılar. Türkiye artık çok olmaya başladı diyerek sinsi oyunlar peşinde koşanların figüranlığına talip oldular.

"HİÇBİR ZAMAN FAİZCİ OLMADIM"

Burada Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söyler. Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım, bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Ama siz mandacı tayfasınız. İstiyorlar ki ülke batsın, bitsin, mahvolsun. Biz her zamandaki gibi 'çok beklersiniz' diyoruz. Biz gözü de kalbi de dışarıya bakan bu mankurtlara 'hadi oradan' diyoruz.

İstiyorlar ki ülke batsın, kendileri de hiçbir şey yapmadan gelip iktidara otursun. İstiyorlar ki ver eline al ekmeğine geri dönsün, millet kendi aklını bir kenara bıraksın, tarihinin en kritik mücadelesini kaybetsin, tüm demokrasi, hak, özgürlük ve kalkınma iddialarını kaybetsin. Biz bu kifayetsiz muhtersilere her zamanki gibi çok beklersiniz diyoruz. Bu mankurtlara hadi oradan diyoruz.

"DİKKATLE İZLİYORUZ"

Kur ve fiyat artışı olumsuzluklarını dikkatle izliyoruz. Kurla ilgili beklentinin rakamın seviyesi değil istikrarının sağlanması noktasında olduğunun farkındayız. Önemli kısmı küresel dalgalanma kaynaklı olsa da çarşı pazardaki fahiş fiyat artışının çoğunun mantıklı izahı olmadığını da görüyoruz. Bu tablo küresel ekonomideki krizle, ülkemiz ekonomisindeki değişimin birlikte gerçekleştiği dönemden geçiyor olmamızdan kaynaklı"

"KUR DEDİĞİN BUGÜN ARTAR YARIN DÜŞER"

Düşük faizle kısırdöngüden kurtardığımız para yakından sağlanacak kurdaki denge ile istihdama ve üretime akacak. Artık faiz oranını ülkemizin ihtiyacına göre belirleyeceğiz. Asıl zenginliğin paranın kur değeri ile değil, ülkenin üretim gücü ile olduğunu biliyor ve bu şekilde hareket ediyoruz. Faiz düştüğünde paradan para kazanan dışında kimsenin kaybı olmaz. Kur dediğin bugün artar, yarın düşer. Enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer.

Sadece enflasyona bakarak Türk ekonomisini okumak haksızlık olur. Biz çok daha köklü değişimi hayata geçirmenin mücadelesini veriyoruz. Türkiye'nin ekonomik çıkarları yerine faiz lobilerinin çıkarlarını savunarak milli olunmaz, yerli olunmaz, demokrat olunmaz, liberal olunmaz, vicdanlı ve ahlaklı hiç olunmaz.

"STOKÇULARA ÜLKEYİ MEZAR EDECEĞİZ"

Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz. Stokçuluk bizim dinimizde haramdır. Yapanlar varsa bunun bedelini ödeteceğiz. Bunun için de birinci derecede Ticaret Bakanlığımız olmak üzere bunların üzerine gideceğiz. Vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, döviz alırken alışveriş yaparken sağduyudan ayrılmayın. Hala yüksek faiz dayatmasında bulunanlar, evlatlarının geleceklerine kastettiklerini bilmelidir.

Yüksek faiz ve düşük kur üzerine kurulu sömürü düzeni ülkemize bir daha giremeyecek. Cari fazla ile elde edilen kaynaklarla büyüme desteklenecek. Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini CHP gibi IMF ve benzer kurumlara teslim etmeyecektir"