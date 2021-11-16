Son dakika | Erdoğan'dan Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

16 Kasım 2021 Salı, 13:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Ataşehir'de, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Geçen günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etmişti.

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