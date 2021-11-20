Son dakika | Erzurum'daki depremde 45 ev hasarlı: Geceyi sokakta geçirdiler

20 Kasım 2021 Cumartesi, 07:34

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 5,1 büyüklüğünde meydana gelen depremde 45 evde hasar tespit edildiği bildirildi. AFAD ve jandarma ekipleri yıkılan binalarda çalışmalarını sürdürürken hasar tespitinin devam ettiği aktarıldı.

Depremin ardından ilçede bazı taş evler ve ahırlar yıkıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri yıkılan binalarda çalışmalarını sürdürüyor. 2 kişinin sağ olarak kurtarıldığı depremde can kaybı yaşanmadı. Depremde toplam 45 evde ağır hasar tespit edildi. Evlerinde ağır hasar olan yurttaşlar, geceyi geçirmek üzere yakınlarının yanına gitti.

Topçu, Duatepe ve Söylemez Mahallelerinde hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.