Doların yükselişinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çok sert ekonomi eleştirisi

20 Aralık 2021 Pazartesi, 18:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ekonomik gidişata yönelik iktidarla ilgili çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bu bir organize kötülük, gözü dönmüş bir deliliktir! Kimse sessiz kalmamalı, herkes nerede durduğunu söylemeli. Çünkü tarih, bu gafleti destekleyenleri de yazacak!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Nas ve dinî gereklilik söylemleri Erdoğan’ın gerçek sebeplerini yansıtmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Yoksa buyursun tüm faizleri sıfırlasın. Acı olan şu; tüm bu kötülüğün, bile isteye yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ekonomik model filan da yok.

"TEK BİR İHTİMAL KALIYOR..."

Geriye tek bir ihtimal kalıyor. Erdoğan kaybettiğini biliyor ve çatışma yaratma peşinde, insanları provoke etme peşinde… Bunun sonu, rafların boşalması, insanların açlıkla sınanmasıdır.

Tekrar ediyorum: Bu bir organize kötülük, gözü dönmüş bir deliliktir! Kimse sessiz kalmamalı, herkes nerede durduğunu söylemeli. Çünkü tarih, bu gafleti destekleyenleri de yazacak!"