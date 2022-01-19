Son dakika | Gaziantep Valisi: TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor
Son dakika | Gaziantep Valisi Davut Gül, yoğun kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşımın sağlanamadığını söyledi. Vali Gül, "Kar kalınlığı 45-50 santimetre... Şu an için 2 bin kişi kurtarıldı" ifadelerini kullandı.
Gaziantep'te etkili olan kar çileye dönüştü. Kar ve tipi nedeniyle araçlar yollarda, yurttaşlar ise araçlarda saatlerce mahsur kaldı.
Etkili kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu trafiğe kapandı. Açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, otoyolda kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğunu söyledi. "TAG otoyolunda ulaşım sağlanamıyor" diyen Gül, 2 bin kişinin kurtarıldığı bilgisini verdi.
İL DIŞINA ARAÇ ÇIKIŞI DURDURULDU
Vali Gül, yaptığı son yazılı açıklamada kar yağışının etkisini sürdürdüğünü bildirmişti. İlerleyen saatlerde don ve buzlanma olabileceğine dikkati çeken Gül, "Lütfen mecbur kalmadıkça özel araçlarınızla trafiğe çıkmayın. Trafiğe çıkan araçların da mutlaka kar lastiği gibi ekipmanlarının olmasına dikkat edelim. Gaziantep 112 kriz merkezinde süreci takip ediyoruz. Kamyon gibi araçların kayması sonucu yollarımız kapalı. Karayolları kayan araçları kaldırmak için çalışma yapıyor. Şehir dışına araçların gidişi durduruldu. Konaklamak isteyenleri anlaşmalı otellerimizde misafir ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
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