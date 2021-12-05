Son dakika | İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı

Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım'da illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

AA
05 Aralık 2021 Pazar, 16:15
Son dakika | İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20-26 Kasım’da illere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık verilere göre 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 287,40, Ankara’da 202,88, İzmir’de 70,65 oldu.

20-26 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise Osmaniye, Adana, Mersin, Hatay, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Burdur, Bilecik ve Edirne.


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