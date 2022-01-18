Son dakika | İstanbul'da adliye önünde polise bıçaklı saldırı
Son dakika haberi | İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde polise bir kişi bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırgan bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Saldırıya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ''Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde saat 10.45 sıralarında adliye önünde nöbet tutan polislere bir kişi bıçakla saldırdı.
Saldırgan bacağından vuruldu.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Olay yerinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.50 sıralarında M.G. adlı şahıs, Kâğıthane İlçesi Çağlayan Adliyesi önünde nöbetçi güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Güvenlik görevlilerimizce sözlü ve havaya ateş etmek suretiyle yapılan uyarılara uymayan şahıs, bacağından vurularak yakalanmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Olaya müdahale esnasında seken merminin isabet etmesiyle yaralanan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru M.F.Y. hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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