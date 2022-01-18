Son dakika | İstanbul'da adliye önünde polise bıçaklı saldırı

18 Ocak 2022 Salı, 11:12

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde saat 10.45 sıralarında adliye önünde nöbet tutan polislere bir kişi bıçakla saldırdı.

Saldırgan bacağından vuruldu.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay yerinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.50 sıralarında M.G. adlı şahıs, Kâğıthane İlçesi Çağlayan Adliyesi önünde nöbetçi güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Güvenlik görevlilerimizce sözlü ve havaya ateş etmek suretiyle yapılan uyarılara uymayan şahıs, bacağından vurularak yakalanmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Olaya müdahale esnasında seken merminin isabet etmesiyle yaralanan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru M.F.Y. hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.