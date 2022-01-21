Son Dakika | İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, trafik akışını kesintiye uğrattı. İBB'nin Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre, İstanbul trafiğinde yoğunluk şu anda yüzde 90 seviyesinde seyrediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yoğun kar yağışı uyarısının ardından İstanbul genelinde başlayan kar yağışı, trafik yoğunluğunu artırdı.
MGM'nin uyarılarından sonra İstanbul Valiliği, bugünkü karne dağıtımından sonra başlayacak yarıyıl tatilini erkene çekmişti. İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu.
KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, birçok ilçede etkisini artırıyor.
D-100 kara yolunda Beylikdüzü-Esenyurt yönünde kar yağışı yurttaşlara zor anlar yaşatıyor.
Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Büyükçekmece'de kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ağaçların üstü karlarla kaplanırken, çatıların üstü de beyaza büründü.
Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Sultangazi, Arnavutköy ve Başakşehir'de sulu kar yağırken, belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.
Beşiktaş, Kağıthane, Beyoğlu ve Sarıyer'de ise yağmur etkisini sürdürüyor.
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