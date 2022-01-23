Son dakika | İstanbul'da üniversiteler iki gün tatil edildi
Son dakika | İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün ara verildiğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (Pazartesi-Salı) ara verilmiştir."
Sevgili Üniversite Öğrencilerimiz,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 23, 2022
Şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle????#Üniversite Rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası,
??#İstanbul’daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (PAZARTESİ-SALI) ara verilmiştir.#ÖnceSağlıkÖnceGüvenlik#kar pic.twitter.com/Et0EN68M3r
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