Son dakika | İstanbul'da üniversiteler iki gün tatil edildi

Son dakika | İstanbul'daki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle ara verildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Ocak 2022 Pazar, 23:24
Son dakika | İstanbul'da üniversiteler iki gün tatil edildi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki üniversitelerde eğitime ve sınavlara 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili üniversite öğrencilerimiz, şehrimizdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üniversite rektörlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonrası İstanbul'daki üniversitelerimizde eğitime ve sınavlara 2 gün süreyle (Pazartesi-Salı) ara verilmiştir."


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