Soyer'den üniversite öğrencilerine yurt müjdesi

16 Ocak 2022 Pazar, 09:30

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer barınma sorunuyla karşı karşıya kalan üniversite öğrencileri için Örnekköy ve Buca'da bu yıl açtıkları yurtların ardından yeni bir yurt yapacaklarını duyurdu. Başkan Tunç Soyer İzmir’e gelen üniversite öğrencilerinin bu öğretim yılında yaşadığı barınma sorununun kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, “Hızla harekete geçtik ve barınma sorunu yaşayan 440 öğrencimize ulaştık ve sorunlarını çözdük. Şimdi de Bornova’da 835 yatak kapasiteli kız öğrenci yurdu kuracağız. Burasını sadece yatakhane ve yemekhaneden oluşan klasik yurt anlayışının dışında bir sosyal tesis olarak planlıyoruz Dışarıdan gelip barınma sorunu yaşayan gençlerimizin düştüğü durumu acı örnekleriyle artık herkes biliyor. Eğitim hayatları boyunca gençlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bornova Erzene Mahallesi’nde 32 bin metrekare kullanım alanına sahip olacak kız öğrenci yurdunda 229 kişilik konferans salonu, 94 kişilik kütüphane, 300 kişilik yemekhane, 120 kişilik kafeterya, resim ve müzik atölyeleri, 300 metrekarelik spor salonu, çamaşırhane, 80 araçlık otopark ve sığınak bulunacak. Yeşil odaklı tasarlanan yurt binasında geniş bir iç avlu olacak ve katlarda bahçeler yer alacak. Yurt odaları üç kişilik olacak, on da tek kişilik oda bulunacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi uygulama projesi hazır olan öğrenci yurdu için önümüzdeki aylarda ihaleye çıkacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yurt inşaatının bu yıl içinde başlaması hedefleniyor.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencilerden gelen talep üzerine Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) ve Kâtip Çelebi Üniversitesi'nde günde 3 bin öğrenciye de sıcak yemek dağıtıyor.