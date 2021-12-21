Son dakika | İstanbul'da kısa süreli yoğun kar yağışı

21 Aralık 2021 Salı, 15:17

Meteoroloji, soğuk ve karlı hava dalgasının Türkiye’yi etkilemeye devam edeceğini ifade ederken İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı.

İstanbul için uyarıları yapılan kar yağışı şehrin bazı noktalarında kendini göstermeye başladı. Özellikle şehrin güney kıyılarında güneşli hava sürerken, kuzeyde ve yüksekte kalan semtlerde aralıklarla kar yağışı görülüyor.

İstanbul / Mecidiyeköy

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu raporlarına göre, "Hava sıcaklıkları düşerken kar yağışının bugün İstanbul’da da yer yer kendini göstermesi bekleniyor" açıklaması yapmıştı.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜLECEK

Meteoroloji’nin tahminlerine göre Marmara Bölgesi’nde havanın bugün çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

'2 GÜN DAHA SÜRECEK'

Aynı saatlerde Twitter'daki Hava Forum hesabı da, İstanbul'da küçük bulut kütlelerinin çeşitli ilçelerde kar bıraktığını kaydetti.

Kısa süreli kar yağışının İstanbul Boğazı'nda da görüldüğünün kaydedildiği paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: