Son dakika | İstanbul'da kısa süreli yoğun kar yağışı
Son dakika| AKOM ve Meteoroloji'nin uyarılarından sonra İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı. Güneş bazı semtlerde etkisini kaybederken yer yer kar yağışı gözlenmeye başladı. Kuzeyden gelen kütlelerin artmasıyla kar yağışının etki alanını genişletmesi bekleniyor.
Meteoroloji, soğuk ve karlı hava dalgasının Türkiye’yi etkilemeye devam edeceğini ifade ederken İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı.
İstanbul için uyarıları yapılan kar yağışı şehrin bazı noktalarında kendini göstermeye başladı. Özellikle şehrin güney kıyılarında güneşli hava sürerken, kuzeyde ve yüksekte kalan semtlerde aralıklarla kar yağışı görülüyor.
İstanbul / Mecidiyeköy
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu raporlarına göre, "Hava sıcaklıkları düşerken kar yağışının bugün İstanbul’da da yer yer kendini göstermesi bekleniyor" açıklaması yapmıştı.
YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜLECEK
Meteoroloji’nin tahminlerine göre Marmara Bölgesi’nde havanın bugün çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
'2 GÜN DAHA SÜRECEK'
Aynı saatlerde Twitter'daki Hava Forum hesabı da, İstanbul'da küçük bulut kütlelerinin çeşitli ilçelerde kar bıraktığını kaydetti.
Kısa süreli kar yağışının İstanbul Boğazı'nda da görüldüğünün kaydedildiği paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
Son Dakika: İstanbul'da küçük bulut kütleleri çeşitli ilçelerde kar bırakıyor. Anlık boğazda kar var. Bu tür kısa süreli geçişleri 2 gün göreceğiz. ???? pic.twitter.com/UaBtZtSJkH— Hava Forum (@HavaForum) December 21, 2021
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