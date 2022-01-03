Son dakika | Kabine toplantısı sona erdi! Erdoğan açıklama yapıyor
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan yeni yılın ilk Kabine toplantısı sona erdi. Memur ve emekliler için ek zam talebi ve koronavirüs salgınının ele alındığı kritik toplantının ardından Erdoğan açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan 2022 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının gündeminde ekonomi, dış politika ve koronavirüs salgınındaki son gelişmeler vardı. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
- Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin kalkınma altyapısında sağladığı ilerleme sayesinde küresel ekonomik krizden ülkemizi ayrıştırdık. Dünyayı izleyen herkes bu sıkıntılı tabloda Türkiye'nin dünyada bulunduğu yeri takdir ediyor.Turizmde önceki yıla göre ziyareti sayısında yüzde 83'lük gelirde yüzde 100'lük artış sağladık. ''Turizmde önceki yıla göre ziyareti sayısısında yüzde 83'lük gelirde yüzde 100'lük artış sağladık.
MESLEK LİSESİ AÇIKLAMASI
- Nisan ayında mikro ve küçük işletmeler için hızlı destek programı başlatmıştık. Bu kapsamı yeni mezun gençlerimizin istihdamını arttırmak için genişletiyoruz.
- Meslek lise ya da üniversite mezunu öğrencilerimizi 1 yıl istihdam edecek işletmelere destek olacağız.
EKONOMİK BÜYÜME AÇIKLAMASI
- Küresel ticaretin yeniden hareketlendiği 2021'de büyümede çift haneli rakamları yakalayacağımıza inanıyorum.
- Salgında G20 ülkeleri arasında en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkerden biriyiz. Bu performans bizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebileceğimizi gösteriyor.
KUR AÇIKLAMASI
- Kurda yükselişi bir seviyeye kadar sorun etmiyorduk. Ama bir yerden sonra iş serbest piyasa ekonomisi kurallarının dışına çıkarak farklı bir görünüme büründü. Türkiye'den ve dünyadan siyasetçiler dövizi arttıracak sekronize bir kampanya başlattılar.
- Bundan 3-4 yıl önce yurt dışı kaynaklı benzer tuzaklarla karşılaşmıştık.
20 ARALIK AÇIKLAMASI
- 20 Aralık'taki tedbir paketi ile piyasaların düzelmesini sağladık.
- Katılım finans kurullarının da katılımıyla bu uygulamayı genişletiyoruz. Açıkladığımız tedbir paketinin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği imkanlarla tamamını uygulamaya soktuk.
- Döviz ve altın cinsi hesaplardan TL'ye dönen hesaplarda stopaj oranları sıfırlandı.
KURUMLAR VERGİSİ MECLİS'E SUNULACAK
- Bankalar nezdinde darphane altın ürünleri bazında açılan hesaplarda fiziki altın bazında istenebilecek. Garanti fonunun daha aktif çalıştırılmasıyla ilgili protokol yakında geliyor.
- Türk Lirası için Hazine desteğine, yatırımlar için kurumlar vergisinin 1 oran azaltılmasına. Bu düzenlemeler yarın Meclis'e sunuluyor. ''
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