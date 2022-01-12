Son Dakika | Kar ve fırtına Trakya'yı etkisi altına aldı: Bugüne kadar görülmemiş boyutta afetle karşı karşıyayız

12 Ocak 2022 Çarşamba, 00:25

Tekirdağ ve Kırklareli'nde kar yağışı ve fırtınanın etkili olması yurttaşlara zor anlar yaşattı. Tekirdağ'da fırtına elektrik kesintilerine sebep olurken, Kırklareli'nde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kar ve fırtına etkisini, "Bugüne kadar görülmemiş boyutta tabii afetle karşı karşıyayız" sözleriyle tarif etti.

KAR TESLİM ALDI

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı bölgeyi etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji yetkilileri tarafından günlerdir yapılan uyarının ardından kar yağışı Malkara’da başladı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece geç saatlerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile beraber şehir trafiğindeki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Balkanlar üzerinden ülkeye giriş yapan kar yağışı İstanbul'a doğru ilerlerken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Bölgeden aktarılan bilgilerde sık sık elektrik kesintisi yaşandığını belirtiliyor.

"BUGÜNE KADAR GÖRÜLMEMİŞ BOYUTTA"

Kırklareli'nde şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve apartmanın çatısı uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, bazı iş yerlerinin camları kırıldı.



Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, afetin yarattığı etkiyi, bugüne kadar görülmemiş boyutta tabii afetle karşı karşıya kalındığını belirtti.

Ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirten Kesimoğlu, "Biz fırtına bekliyorduk ama bu boyutta olacağını tahmin etmiyorduk. Maddi hasar var boyutunu bilemiyorum. İhbar geldikçe gidip bakıyoruz. Bugüne kadar görülmemiş boyutta tabii afetle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, şöyle devam etti:

"Çatılarda uçmalar var, camlarda patlamalar var, tabelalarda düşmeler var, ağaçlarda kırılmalar var. Belediye olarak ben dahil hepimiz seferberiz. Vatandaşımızın yardımına koşuyoruz. En çok sevindiğimiz nokta şu ana kadar cana yönelik bir şeyin olmaması. Umarım ve dilerim hiç olmaz. Yarın öğleden sonra fırtınanın etkisini kaybedeceğini öğrendik. İnşallah hiçbir sıkıntı olmaz."

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de fırtına nedeniyle bazı caddeleri ulaşıma kapadı.

Bu arada, Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinin kaymakamı Salih Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle 12 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu.